New York (AFP). Le groupe américain Guns N' Roses va se reformer en avril

Coachella, festival organisé dans le désert californien à 200 kilomètres de Los Angeles (ouest des Etats-Unis) au cours de deux week-ends consécutifs en avril, a mis un terme aux rumeurs en annonçant sa programmation lundi. Ce concert permettra de réunir deux membres originaux du célèbre groupe de hard rock Guns N' Roses, le chanteur Axl Rose et le guitariste Slash, pour la première fois depuis la fin de la tournée "Use Your Illusion" en 1993. Les Guns N' Roses ont connu la gloire en 1987 avec la sortie de leur premier album "Appetite for Destruction", notamment grâce à la large palette vocale d'Axl Rose et aux riffs de guitare endiablés de Slash. Il s'était vendu à 18 millions d'exemplaires - toujours un record de ventes pour un premier album d'un groupe aux Etats-Unis. Le groupe basé à Los Angeles - son nom est l'abréviation de "guns and roses", "des armes et des roses" en français -, est l'un de ceux ayant vendu le plus de disques dans l'histoire de la musique (plus de 100 millions d'albums au total), même si leur période de gloire a été relativement de courte durée. Guns N' Roses n'a sorti qu'un disque - sans Slash et son célèbre haut-de-forme - au cours des 20 dernières années: "Chinese Democracy", dont la sortie avait longtemps été reportée. LCD Soundsystem, un groupe new-yorkais plus récent, a été très influent dans le développement de la scène électro des années 2000 qui a apporté un nouveau souffle à la dance music. LCD Soundsystem se produira à Coachella les deux vendredis du festival, le 15 et le 22 avril, tandis que Guns N' Roses sera sur scène les samedis 16 et 23 avril. La tête d'affiche des dimanches (les programmations des deux week-ends sont identiques) sera le chanteur écossais de musique électronique Calvin Harris.

