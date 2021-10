VIDEO - Ce chien sait écrire son prénom.

Le dresseur Omar von Muller, (maitre du chien du film ''The Artist'') a appris à Jumpy, un border collie, à écrire son nom sur un tableau. Pinceau entre les dents, Jumpy le trempe dans un pot de peinture et écrit chaque lettre de son nom en suivant la baguette de son dresseur.







Il est toujours impressionnant de voir Jumpy à l'oeuvre, obéissant au doigt et à l'oeil de son maître. On avait déjà pu le voir il y a quelques mois réaliser tous les souhaits de son maître, dans des exercices ludiques que semble toujours apprécier le principal intéressé, le chien.







Dans une autre vidéo, Jumpy devait effectuer tout un tas d'ordres avant de pouvoir jouer avec son jouet qu'il aime tant. Même si l'animal meurt d'envie d'attraper la balle qui est en face de lui, il sait qu'il doit d'abord obéir avant de pouvoir s'amuser. Jumpy comprend très bien tout ce que celui-ci lui dit et se met donc à avancer, reculer, tourner sur lui-même et ramper dès que l'homme le lui demande.