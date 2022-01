Cette femme apprend être enceinte et accouche une heure après !

Elle s'appelle Judy Brown, 47 ans, c'est une habitante du Massachusetts, qui n'avait jamais eu d'enfant avec son mari, Jason.

Sauf que le 5 novembre dernier, quand elle s'est rendue à l'hôpital de Beverly pour des douleurs abdominales, elle a été stupéfaite de découvrir qu'elle était enceinte, et qu'elle allait accoucher... sur-le-champ !



Elle avait pris un peu de poids depuis quelques mois, mais elle pensait que la ménopause approchait. Une heure seulement après avoir appris sa grossesse, elle a donné naissance à une petite fille en parfaite santé, Carolyn Rose.

Jason le mari a même déclaré : "J'ai encore l'impression que je vais me réveiller et qu'on va me dire que tout ça était un rêve". C'est super mignon, nous sommes très contents pour eux !