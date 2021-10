Paris (AFP). Charlie Hebdo: les proches appellent les médias à éviter les détails mortifères

Les chaînes de télévision multiplient les programmes consacrés aux attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, avec une dizaine de documentaires et reportages prévus rien que cette semaine, dont certains comprennent des récits de l'attaque par des rescapés. "Sans chercher à limiter la liberté d'expression à laquelle nous sommes viscéralement attachés, les familles de victimes qui sont déjà lourdement éprouvées appellent à la retenue", écrit dans un communiqué l'association baptisée "V.A.C.H.E.S", pour Victimes et Survivants de l'Attentat de Charlie Hebdo. Beaucoup de familles "n'ont pas souhaité connaître les conditions précises de l'assassinat de leurs proches. Aujourd'hui, elles demandent aux journalistes qui seront amenés à traiter ces sujets d'éviter ces détails mortifères par respect pour les morts et les vivants", poursuit l'association, qui s'exprime pour la première fois. Les familles font "confiance aux professionnels des médias pour trouver le juste équilibre entre l'information et le respect de la vie privée". Douze personnes avaient perdu la vie le 7 janvier 2015 dans l'attaque de l'hebdomadaire par deux jihadistes. L'association V.A.C.H.E.S est présidée par Arnauld Champrenier-Trigano, gendre du caricaturiste Georges Wolinski tué dans l'attentat. C'est notamment cette association qui a géré la répartition des dons aux familles des victimes et qui s'occupe des commémorations.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire