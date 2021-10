Hockey: Grenoble vs Rouen, qui remportera la Coupe de France ?

On y est! Depuis le mardi 8 décembre dernier et la qualifiation pour cette finale au dépend des Ducs d'Angers avec une victoire 5-0 sur l'Ile Lacroix, tous les supporters Rouennais attendent cette première finale de la saison pour le club Normand.

Une finale entre les deux clubs les plus titrés de la compétition. En effet, avec cinq titres, le Rouen Hockey Elite 76 dominine le classement, justement devant l'équipe de Grenoble qui a trois titres.

Si Rouen est tenant du titre lors de l'édition précedente de la finale qui s'était jouée à Marseille face aux Gothiques d'Amiens et une victoire 5-3, l'AccorHotels Arena (anciennement Paris Bercy) n'est pas une salle qui réussit aux Normands puisque sur huit éditions, Rouen s'est hissée en finale à cinq reprises mais n'a remporté la Coupe qu'une seule fois en 2011 face à Angers 5-4 aux tirs aux buts.

De plus, Bruleurs de Loups et Dragons s'étaient dèjà rencontrés en 2008 pour une victoire Grenobloise 3-2 aux tirs aux buts.

Les chiffres ne donnent donc pas l'équipe rouennaise favorite, mais cette saison lors de la seule rencontre qui opposait les deux équipes, les Jaunes et Noirs étaient parvenus à s'imposer en Isère 4-1, c'était lors de la 5ème journée de Ligue Magnus. Depuis, les Rouennais sont à la 4ème place du classement pendant que Grenoble ne pointe seulement qu'a la 8ème place.

Les deux nouvelles recrues rouennaises Mark Matheson et Joel Perrault seront alignés pour ce tte rencontre qui sera le premier match du défenseur Canadien pendant que Joel Perrault a déjà disputé un match sous les couleurs Normande et a inscrit son premier but.

Autour de ce match, il y aura également un sentiment spécial pour les frères Yorick et Sacha Treille, tous deux originaires de Grenoble et Marc-André Thinel qui sera opposé a son frère jumeau Sébastien, aujourd'hui joueur de l'équipe Grenobloise.