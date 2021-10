Des collégiens bas-normands champions de bridge

Ils étaient au départ quelques 6000 jeunes bridgeurs à travers l'Hexagone à jouer les éliminatoires régionales, avec un seul objectif : devenir champion de France.

Chaque année, plus de 6 000 élèves découvrent le bridge dans leur établissement scolaire, avec le soutien de la Société Générale. Objectifs : aider les jeunes à se construire et à se reconnaître dans les valeurs du bridge que sont la solidarité, la confiance et le respect.

Zoom sur les champions

Alexandre Dulois et Romain Demaegdt ont 15 ans. Partenaires de bridge, ils partagent la même passion depuis la classe de 6ème où ils ont été initiés.

Alexandre habite Quillebeuf-sur-Seine où ses parents tiennent le bar-tabac. Joueur acharné, il a transmis le virus à son petit frère. Autre passion, autre activité : la brigade des jeunes sapeurs pompiers de sa ville qui occupe une bonne partie de son temps libre.

Romain habite le village de Saint Maclou. Sportif accompli, il pratique la voile et le tir à l'arc en compétition.

PALMARES DES CHAMPIONNATS DE BRIDGE SCOLAIRE

Saint-Cloud - 22 mai 2011

Niveau 1

1. Jordan Barbosa - Vincent Delannoy (Picardie)

2. Louay Baalaoui - Haitam Douibi (CBOME- Maroc)

3. Sébastien Bourdon - Florian Chaignon (Lyonnais)

Niveau 2

1. Louis Lelièvre - Alexis Perel-Flandres

2. Kim Capello - Nadège Hesnard (Haute Normandie)

3. Edouard Lebouvier - Florian Diesnis (Haute Normandie)

Niveau 3

1. Romain Demaegdt - Alexandre Dulois (Basse-Normandie)

2. Joan Saum - Nicolas Triomphe (Alsace)

3. Augustin Flammarion - Quentin Gomes (Hurepoix)