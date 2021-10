Munich (Allemagne) (AFP). Munich: le risque d'attentat n'est plus considéré comme imminent

Le risque terroriste à Munich (sud de l'Allemagne) est revenu au niveau où il se situait "avant les menaces d'attentats" du passage au Nouvel An et n'est plus considéré comme imminent, a annoncé vendredi le chef de la police locale.