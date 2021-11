Berlin (AFP). Allemagne: l'auteur de l'attentat serait Pakistanais et non Afghan

Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que le jeune réfugié de 17 ans s'est fait passer pour un Afghan à son arrivée dans le pays en juin 2015 afin d'avoir de meilleures chances d'obtenir l'asile, souligne la chaîne en citant des sources proches des services de sécurité allemands.

L'analyse de la vidéo de l'auteur de l'attaque, diffusée mardi par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), dans laquelle il annonce son acte et menace les "infidèles", a montré qu'il utilisait pour certains termes un dialecte pachto parlé au Pakistan et non en Afghanistan, selon ZDF. Son accent est aussi clairement pakistanais, ont indiqué des experts de cette langue à la chaîne, et un document pakistanais a été retrouvé dans sa chambre.

Par ailleurs, le nom de l'auteur donné par l'EI dans sa revendication, "Muhammad Riyad", ne correspond pas au nom sous lequel il était enregistré en Allemagne, à savoir Riaz Kahn, souligne ZDF.

Le jeune homme a blessé cinq personnes lundi soir à Wurtzbourg, dont deux très grièvement, en les frappant à coups de hache et de couteau. Quatre l'ont été dans un train, la cinquième, une femme, dans la rue alors qu'elle promenait son chien. L'homme a été finalement tué par la police.

Les enquêteurs ont retrouvé dans sa chambre une lettre d'adieu destinée à son père, dans laquelle il est écrit: "A présent, prie pour que je puisse me venger de ces mécréants et aller au ciel".