L'Agenda en Normandie : mardi 5 janvier

MANCHE

Mercredi, c'est l'heure du conte à Cherbourg-Octeville. Durant une heure, musiques et histoires d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine traditionnelles ou contemporaines emmèneneront petits et grands en voyage. C'est ce mercredi à 17h, à l'espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert. L'entrée est gratuite.

Mercredi et jeudi, venez passer un agréable moment dans un cours de Dynamic Dance à Percy. C'est ouvert à tous, à partir de 10 ans. Rendez-vous, mercredi et jeudi à 20h, à la salle des fêtes de Percy. Le cours sera dispensé par Douba, formateur de sport de la MFR.

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film "Les huit salopard", un film de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson et Kurt Russell. Après la Guerre de Sécession, huit voyageurs se retrouvent coincés dans un refuge au milieu des montagnes. C'est ce mardi soir à 21h au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

Mercredi, un atelier couronnes et galettes des rois est proposé à Ouistreham. Vous pouvez y participer en famille. Rendez-vous, ce mercredi, de 14h à 16h au Centre Socioculturel de Ouistreham. C'est gratuit. Plus d'infos ICI



France Gall et sa bande d’artistes rendent hommage à quelques-unes des plus belles compositions de Michel Berger et nous propose de découvrir le spectacle au Zénith de Caen à partir de vendredi. 2h de show unique qui mêle humour et émotion. La billeterie et les informations complémentaires à retrouver sur le site du Zénith de Caen.

ORNE

Vendredi, le ciné-club du Perche Rémalardais organise une soirée autour de «Charlie Chaplin» avec «Retour de Flamme» par Serge Bromberg. C'est ce samedi soir à 20h30 à l'Espace Octave Mirbeau.

A partir de samedi et jusqu'au 24 janvier, se tient la Foire Saint-Vincent sur le champ de foire d'Argentan. Entre rires et sensations fortes, les forains mettront tout en oeuvre pour vous proposer deux semaines riches en émotion ! Manèges, jeux d’adresse, stands de tir, autos-tamponneuses animeront ces deux semaines placées sous le signe de la fête. Plus d'infos ICI