Quatre briseurs de vitres interpellés à Notre-Dame-de-Bondeville

C'est la propriétaire du fourgon, une femme de 24 ans, qui a alerté en pleine nuit la Brigade Anti-Criminalité après avoir été témoin de l'incident. Elle donne le signalement des quatre hommes aux policiers. En se dépêchant sur place, ces derniers croisent un véhicule avec quatre personnes à l'intérieur correspondant au signalement donné par la victime.

Ils sont interpellés et placés en garde à vue. Trois d'entre eux ont 18 ans et résident à Déville-lès-Rouen, le quatrième a 20 ans et habite au Houlme. Reste maintenant à déterminer les raisons qui ont conduit ces quatre suspects à s'en prendre au véhicule.