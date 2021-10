L'Agenda en Normandie : mercredi 30 décembre

Vendredi, nous serons le 1er janvier. A cette occasion, de 9h à 13h, vous allez pouvoir passer vos dédicaces et vos voeux pour cette nouvelle année en direct sur Tendance Ouest, au 02 33 05 32 30 et sur la page Facebook Tendance Ouest.

MANCHE

Welcome to 2016. Venez fêter le réveillon du nouvel an au Sunset Club, votre discothèque située dans le centre-ville de Saint-Lô. Ce jeudi soir, l'entrée sera au tarif habituel cependant l'établissement n'ouvrira ses portes qu'à 00h30. Tenue correcte exigée. Plus d'infos sur la page Facebook Sunset Club.

CALVADOS

Jusqu'à jeudi, le parc des expositions de Caen se transforme en parc d'attractions couvert avec Récrédays. Des dizaines de jeux à découvrir pour toute la famille. L'entrée est à 8€ pour les enfants, c'est 4€ pour les adultes. C'est ouvert de 11h à 19h.

Dimanche, il y a du football. Suivez le match de Coupe de France entre le SM Caen et l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h30.

ORNE

Ce jeudi soir, le comité des fêtes de St Germain du Corbéis organise son réveillon du nouvel an. Un menu de fête et une ambiance convivale et festive sont prévus. C'est demain soir dans la salle des fêtes de la commune. Infos et réservations ICI