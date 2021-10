Miko, le chat fugueur noir et blanc, a été repéré vendredi, à plusieurs kilomètres de son foyer initial par des promeneurs. Remis à un refuge pour animaux, les personnel a repéré la puce de l'animal, et a retrouvé sa propriétaire.



Elena n'avait que 11 ans lorsque Miko, son chat noir et blanc, avait disparu, en 2008.