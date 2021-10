Mine d'or TV

Beaucoup de nouvelles à vous donner sur la série New York unité spéciale. La saison 13 sera le théâtre de très gros changements avec pour commencer un nouveau responsable de la série, mais surtout le plus que probable départ de Christopher Meloni, qui incarne l'inspecteur Elliot Stabler. A chaque renouvellement la même histoire se déroule : l'acteur veut toujours plus d'argent, mais là NBC a dit non et refuse de céder aux exigences de sa star. Sa non-augmentation et sa lassitude grandissante quant à son rôle expliquent le départ de l'acteur. Et l'actrice principale,

Mariska Hargitay qui incarne Olivia Bentson, devrait elle partir à la fin de cette saison 13. Un départ progressif qui se fera au côté de sa remplaçante qui serait Jennifer Love Hewitt, l'actrice de Ghost Whisperer. Dans le scénario, elle la formerait pour son remplacement après son départ.

Bref pas mal de changements en vue.





L'amour est dans le pré fera très prochainement son retour sur M6. Le lundi 6 juin, vous pourrez voir « l'amour est dans le pré, que sont ils devenus ?» où l'animatrice Karine Lemarchand s'est rendu chez les candidats de l'an dernier pour voir où en sont leurs amours. Et dès la semaine d'après, le lundi 13 mai à 20h45, lancement de cette saison 6 avec 12 hommes et 2 femmes en quête de l'homme ou la femme de leur vie.





Un sondage a été réalisé auprès des Français pour savoir ce qu'ils préféraient regarder à la télé. Et le résultat est plus que surprenant car les réponses ne correspondent en rien aux audiences réalisées par les différentes chaines : Les documentaires et reportages arrivent en tête avec 54% d'opinions positives, juste devant les longs-métrages, avec 50%, et l'info, 49%. Et seulement 4% disent apprécier la télé-réalité.



Pourtant souvenez vous des audiences de Secret Story l'été dernier et comparez avec Arte qui diffuse quotidiennement des documentaires. Et vous que préférez vous ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.