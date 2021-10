Hockey: un nouveau Rouen Angers au menu des fêtes

Le Hockey ne s'arrête pas pendant les fêtes. En effet, après avoir disputé la 14ème journée mercredi 23 décembre avec une victoire à la clé en déplacement chez les Diables Rouges de Briançon 4-1, les Rouennais reçoivent le club Angevin dans cette période de Noel.

Angevins et Rouennais ne se quittent pas depuis le début de la saison. Après deux matchs amicaux, une double rencontre aller-retour en quart de finale de la Coupe de la Ligue, une demi-finale de la Coupe de France et le match aller de la 12ème journée de championnat, l'équipe Angevine est l'équipe que les Normands ont le plus rencontrée depuis le début de la saison pour un bilan de cinq victoires pour une défaite.

Les joueurs de Fabrice Lhenry auront donc un ascendant psychologique eux qui restent en plus sur un 5-0 face à cette même équipe lors de la dernière opposition, c'était en Coupe de France.

Très proches au classement (Angers est 3ème et Rouen 4ème pour un seul point d'écart), les Ducs d'Angers restent sur une courte victoire à domicile face à Dijon 4-3.

Une victoire Normande permettrait de passer devant Angers dans un classement dominé par les Rapaces de Gap qui ont deux matchs d'avance suivi du Gamyo d'Epinal 2ème. Réponse ce dimanche peu après 18h.