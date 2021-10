Il fête Noël tous les jours depuis 22 ans

Depuis 1993, cet homme ne vit que dans l'esprit de Noël ! Chaque jour, c’est le même rituel : Sapins à longueur d'année, décorations chargées, dinde, Champagne, discours de la reine... tout est là !

« J'ai installé mes décorations de Noël (un 14 Juillet en 1993). Ça m'a rendu tellement heureux. J'ai mis un discours enregistré de la reine, et j'ai bu du champagne à sa santé. J’ai mangé une énorme dinde. J’ai tellement aimé cela que je l’ai refait le lendemain et le surlendemain » a-t-il déclaré au journal Mirror. « Je suis indépendant. Mais j’avoue avoir refusé des jobs car je veux être chez moi à 15h pour regarder le discours de la Reine ».



Devenue comme une drogue pour lui, la fête de Noël lui a laissé des séquelles. L’homme n’a plus d'économies et a pris beaucoup de poids. « Ma fille pense que ça détruit ma vie et que je vais finir sans le sou, obèse et seul ». L’homme souffre également de problèmes cardiaques dûs à son régime copieux tout les soirs.



D’après le journal, Andy aurait dépensé environ 2,7 millions d’euros en 22 ans en cadeaux, nourriture et champagne...



L’homme a promis à sa fille qu’il allait arrêter de fêter Noël tous les jours. « Cela va être difficile mais je dois arrêter (...) Ma fille m’a dit que je devenais fou et je devrais arrêter avant qu’il ne soit trop tard. On dirait que je n’ai pas le choix » a-t-il déclaré.