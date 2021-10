Le titre Last Christmas de Wham! diffusé 24 fois d'affilée à la radio

Il est 8h du matin quand un certain Joe Kohlhofer, DJ d’une radio autrichienne, s’enferme dans son studio et décide de passer, pendant + de 2h le morceau Last Christmas de Wham! sans aucune interruption.

Titre qui aura donc été diffusé 24 fois d'affilée!

Sa fille lui a passé un coup de fil pendant l'émission et lui a demandé d’arrêter, c'est à ce moment là qu'il a dû mettre un terme à son délire en ajoutant : « Je voulais la jouer toute la journée. Mais j’aime ma fille et j’ai donc respecté sa demande ».

L'histoire se termine sur le ton de l'humour mais le directeur de la programmation a tout de même rappelé qu'il y aurait très certainement des sanctions...