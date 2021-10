Retour vers le futur 2 : la veste auto-séchante de Marty Mc Fly bientôt commercialisée

Avant que star wars fasse l'actualité cinématographique, c'était retour vers le futur qui était mis en avant. Si le futur tel que l'imaginait Robert Zemeckis est très différent de notre présent, certains inventeurs et entrepreneurs rivalisent d'initiatives pour développer des objets du film de science-fiction. On a déjà pu voir apparaître les baskets auto-laçantes, les tablettes tactiles, les écrans plats...



Au mois de mars 2016, vous pourrez désormais vous procurer la veste auto-séchante de Marty.



Grâce à deux ventilateurs intégrés qui envoient de l'air haute pression à l'intérieur du vêtement, votre manteau pourra sècher complètement en un peu plus d'une minute.

Sa valeur : 149€ environ.