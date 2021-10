Il gagne sa vie en jouant à des jeux-vidéo toute la journée

A la base, de manière tout à fait innocente, des jeunes internautes sont devenus des idoles pour bon nombre d'adolescents en se filmant en train de jouer à des jeux-vidéo, et en commentant leur partie. Le succès est tel que cela a créé tout un écosystème financier, ce qui constitue un nouvel enjeu pour les éditeurs de ces jeux vidéo.



L'un des plus célèbres dans ce domaine s'appelle PewDiePie. Avec 2 177 vidéos à ce jour, il est suivi par des millions de fans, et ses vidéos totalisent plus de 9 milliards vues. Grâce à cela, de nombreux intérêts économiques entrent en jeu : Qui dit vidéo sur Internet dit publicité, et donc source de revenus pour son auteur. De plus, les éditeurs de jeux-vidéo réalisent des partenariats avec ces youtubeurs pour en réaliser la publicité. C'est une aubaine pour l'éditeur qui voit là une pub très efficace et moins chère qu'en annonçant par le biais de médias conventionnels.



Pour PewDiePie, la popularité a fait des envieux. Beaucoup se sont mis à le critiquer quand il a révélé avoir gagné 12 millions de dollars (10,6 millions d’euros). Ce millionnaire n'a que 25 ans.



« Ce domaine a explosé », explique-t-il en justifiant : « Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c’est que mes vidéos ont neuf milliards de vues (au total), cela se convertit forcément en quelque chose, il y a des publicités, je gagne de l’argent avec celles-ci ». Il répond, désolé, à un internaute : « Peu importe votre avis. La vie n’est pas juste ».