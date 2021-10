Le message de Noël de Monseigneur Boulanger, évêque du Calvados

« Frères et sœurs dans la foi. À l’approche de Noël, nous allons entendre une nouvelle fois ce message des anges aux bergers : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » En ce temps là, Bethléem connaissait aussi des heures tragiques et de grands bouleversements. L’ange dit aux bergers : « Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle : un Sauveur vous est né. » Nous ne savons pas ce que sera l’avenir, mais nous mettons notre confiance dans celui qui nous promet l’avenir, à savoir Jésus, l’enfant de Bethléem.

Avec le pape François qui nous invite à garder confiance et à devenir des cœurs remplis de miséricorde, je vous propose de méditer en ce temps de Noël ce petit texte de l’Abbé Pierre :

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »