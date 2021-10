Los Angeles (AFP). Quentin Tarantino reçoit son étoile à Hollywood

Le réalisateur oscarisé Quentin Tarantino a inauguré lundi son étoile sur le "Walk of Fame" de Hollywood, quelques jours avant la sortie de son nouveau film "Les Huit Salopards". Lors de la cérémonie d'inauguration de son étoile devant le Chinese Theater à Los Angeles, le cinéaste américain a raconté à la foule présente comment ses parents l'amenaient voir des films dans ce même cinéma quand il était jeune, dont "Butch Cassidy et le Kid" ou le premier James Bond, "Les diamants sont éternels". "Il y avait la queue jusqu'au bout du pâté de maison, nous avons pris place dans la file d'attente et à un moment je me suis tenu pile à cet endroit", a-t-il dit, montrant son étoile. "Donc Hollywood était comme chez moi depuis très longtemps, avant même que je ne vienne habiter ici". Quentin Tarantino, qui avait quitté l'école alors qu'il était encore au lycée, insistant qu'il pourrait apprendre davantage par lui même, a remporté deux Oscars, pour "Pulp Fiction" en 1995 et "Django Unchained" en 2013. Mais son dernier film "Les Huit Salopards" a reçu des critiques plutôt tièdes et n'a été retenu ni pour les Golden Globes, ni pour les prix du syndicat des acteurs (SAG Awards), deux bons indicateurs de tendance en vue des Oscars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire