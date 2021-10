La parodie s'appelle "Concessions intimes" et cette vidéo a d'ailleurs failli disparaitre d'internet car elle n'était pas au gout de TF1. Le couple suivi dans cette vidéo, c'est celui de Freddo Mercure (celui qui fait monter la température), fan et sosie de Freddy Mercury et de sa compagne Jennifer. Mathieu Bouyer tourne régulièrement des vidéos sans se prendre au sérieux, et ça marche ! Regardez.