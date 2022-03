Tendance Sports #181 : Julien Lolli, Trophées du sport et cyclocross à gogo !

FOOT Ligue 1 : Après la correction infligée au SM Caen, samedi après-midi, THIAGO SILVA est venu débriefer le match et la demi-saison record du PSG. Nous y étions. Retrouvez également les réactions de Rémi VERCOUTRE et Patrice GARANDE après 90 minutes face à une équipe "d'une autre planète".

Thiago Silva PSG Impossible de lire le son.

Rémi Vercoutre Impossible de lire le son.

Patrice Garande Impossible de lire le son.

FOOT EXCLU CFA2 : Candidat depuis jeudi dernier à la présidence du FC Saint-Lô, Julien LOLLI, ex-président du SC Bastia (L1) s'est exprimé sur la situation, et a exposé son programme au micro de Sylvain Letouzé.

Julien Lolli en direct Impossible de lire le son.

FOOT hommage : Cette 181e édition de Tendance Sports était dédiée à Yves LEFEVRE, dirigeant historique de l'ES Coutances, disparu cette semaine. Jean-Manuel Cousin, le président du club, lui a rendu hommage.

Hommage à Yves LEFEVRE Impossible de lire le son.

HANDBALL : Sébastien LERCIHE, entraîneur de la JS Cherbourg-Handball, a dressé le bilan d'une première moitié de saison qui voit sa formation truster le podium de ProD2, au micro de Célia Caradec.

Le bilan de Leriche Impossible de lire le son.

CYCLOCROSS : Deux grands moments viendront agrémenter les fêtes de fin d'année dans le sport manchois. D'abord à Coutances avec le Cyclocross "Gérard-Gaunelle" le 27 décembre, puis un feu d'artifice pour finir, le 30 décembre à Flamanville, les finales de Coupe de France ! Les interviews, c'est ici :

Cyclocross Impossible de lire le son.

OMNISPORTS : Les TROPHEES DU SPORT BAS-NORMAND 2015 étaient à l'honneur, hier soir. Sur le plateau, Boris HELLEU et ses étudiants en management du sport, et Yannick Mignot, membre du jury, sont venus présenter les nominés des 9 catégories et surtout, les 4 sportives et les 4 sportifs qui sont en course pour les titre de meilleurs sportive/sportif 2015 de la région...

Les Trophées du Sport Bas-Normand 2015 Impossible de lire le son.

Bonus "Mon Tour de France" : Cette semaine, votre rubrique "Mon Tour de France" était justement, celle de Boris Helleu, spécialiste du sport et maître de conférence...

Boris Helleu Impossible de lire le son.

Livre idée cadeau !

Cette semaine, nous avons interviewé Landry LEFORT, éditeur du livre biographique de Pascal THEAULT : "Je suis né à Malherbe". Un incontouranble des fêtes de fin d'année pour tout éducateur de football ou passionné du SM Caen et du football !