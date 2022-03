Shenzhen (Chine) (AFP). Chine: 91 disparus dans un énorme glissement de terrain

Un énorme glissement de terrain a fait près d'une centaine de disparus à Shenzhen, une ville industrieuse du sud de la Chine aux portes de Hong Kong, où les sauveteurs s'affairaient lundi pour tenter de dégager des survivants. La dernière catastrophe en date à frapper la Chine est survenue en fin de matinée dimanche. L'avalanche de terre et de boue a englouti 91 personnes, selon un dernier bilan officiel, et enseveli une trentaine de bâtiments avant de provoquer une explosion de gaz. Plus de 1.500 secouristes et 104 camions de pompiers étaient à pied d'?uvre sur le site étendu de la catastrophe, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle, qui a fait état de quatre rescapés, dont trois légèrement blessés, sans mentionner de mort. Les témoins ont relaté avoir vu une masse de terre et de boue rougeâtre s'abattre sur cette zone industrielle de Shenzhen, une ville de plus de 10 millions d'habitants, frontalière de Hong Kong, appartenant à la mégalopole du delta de la rivière des Perles. Des photos du désastre montraient l'énorme masse de terre recouvrant plusieurs hectares sur une dizaine de mètres de hauteur, sur laquelle s'affairaient des pelleteuses, autour d'un long bâtiment à moitié écroulé. - Erreur humaine ? - Les causes de la catastrophe seraient d'origine humaine, selon la presse officielle, qui rapporte qu'une montagne de terre, haute d'une centaine de mètres, issue de travaux de construction et détrempée par des pluies récentes, avait été accumulée illégalement. Sur place, le site était étroitement bouclé par des dizaines de véhicules militaires de la police armée qui tenait à distance la presse, a constaté l'AFP. Le glissement de terrain, qui s'est produit dimanche à 11H40 (03H40 GMT), selon Chine nouvelle, a aussi sectionné une conduite de gaz naturel et déclenché une explosion entendue jusqu'à quatre kilomètres à la ronde et projetant des débris sur plus de dix hectares. Environ 900 personnes avaient pu être évacuées à temps, selon la presse locale. Trente-trois bâtiments ont été ensevelis, dont deux dortoirs réservés aux travailleurs, selon la télévision publique CCTV. La plupart des personnes qui s'y trouvaient là avaient cependant pu être évacuées, a-t-elle ajouté. He Weiming, un travailleur migrant logé avec sa famille dans un baraquement provisoire, est sans nouvelle de 16 de ses amis et proches, dont ses parents, sa femme et ses deux enfants. Tous ses appels au téléphone sont restés sans réponse, a-t-il raconté, effondré, sur le site internet de Tencent. "Quand mon frère et moi sommes sortis le matin pour aller ramasser les ordures, notre maison était encore debout. Mais quand nous sommes revenuselle était ensevelie sous la boue, on ne pouvait même pas voir le toit, à quatre mètres de hauteur". Une femme, identifiée par son seul nom de famille, Mme Hu, a raconté au "Shenzhen Evening News" avoir vu la terre ensevelir le camion où se trouvait son père. "Cela fait des heures qu'il est enterré, nous sommes très inquiets", a-t-elle déclaré. Un ouvrier cité dimanche par Chine nouvelle a raconté comment il avait vu la coulée "de terre rouge et de boue foncer vers le bâtiment" de son entreprise, épargnée au dernier moment. - Série noire de catastrophes - L'accident est le dernier d'une série de catastrophes en tous genres qui ont frappé la Chine cette année. Le réveillon du Nouvel an avait donné lieu le 31 décembre à une mortelle bousculade sur la célèbre promenade du Bund de Shanghai, dans laquelle 36 personnes avaient péri. En juin, la Chine enregistrait son pire naufrage sur le fleuve Yangtsé, quand le bateau de croisière "Etoile de l'Orient" se retournait soudainement, faisant plus de 430 morts et une dizaine de disparus. Beaucoup plus violente et spectaculaire, mais moins meurtrière, une série d'énormes explosions parties d'un entrepôt de produits chimiques ravageait le 12 août une zone du port de Tianjin (nord), faisant au moins 165 morts. A côté de ces désastres qui avaient suscité une vive émotion dans le pays et la mobilisation des autorités, des dizaines d'accidents de mine, d'inondations et de glissements de terrain ont aussi fait des centaines de victimes.

