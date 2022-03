Les Wampas en ouverture du Carnaval de Granville

Le rendez-vous d'ouverture du Carnaval est devenu incontournable en quelques années seulement. Le concert est gratuit, sous un grand chapiteau installé en centre-ville dans lequel 2400 personnes peuvent entrer.

Billets gratuits à l'office du tourisme

Pour assister au concert des Wampas, il suffit de se procurer un billet (gratuit) à l'office du tourisme de Granville le samedi 23 et le samedi 30 janvier, à partir de 9h00.

Les Wampas, un groupe de scène

Didier Wampas sera dans son élément au Carnaval de Granville : fort en gueule, déguisé, hors format, débridé et délirant. Depuis plus de 20 ans avec son groupe rock, il écume les scènes de France et de Navarre. Le port de Granville sera une escale de plus pour celui qui aime par dessus tout le Live et ses imprévus.

Encore quelques jours pour postuler à la première partie

Avec le soutien de la région Basse-Normandie, un groupe amateur constitué de jeunes de moins de 25 ans sera retenu pour faire la première partie du concert. Les personnes intéressées peuvent encore envoyer un extrait MP3 ou un lien internet par mail à concertcarnaval@gmail.com jusqu’au 24 décembre.