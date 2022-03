Rémy Vercoutre : "On ne boxe pas dans la même catégorie que Paris"

Après la rencontre, Rémy Vercoutre n'était pas abattu. Et pour cause : l'heure n'était pas au regret, mais à la simple constatation des faits. Paris ne boxe pas dans la même catégorie que le Stade Malherbe, ni qu'aucune autre équipe en France d'ailleurs. Alors que son coach, Patrice Garande, regrettait le manque d'impact de ses joueurs après le premier but, Rémy Vercoutre estime lui qu'il est extrêmement délicat d'exercer un pressing efficace face au PSG :

Rémy Vercoutre a également profité de la zone mixte pour revenir sur le bon début de saison de son équipe. "C'est un bilan positif, mais ce n'est pas une fin en soi puisque que l'an passé à la même époque, le FC Nantes avait 30 points comme nous aujourd'hui, et pourtant nous avons fini devant à la fin alors que nous avions moitié moins de points à la trêve." Lui qui a prolongé son contrat de deux ans avec le SMC dit se sentir bien à Caen et ravi de sa collboration avec les autres cadres comme Nicolas Seube, Alaeddine Yahia et Julien Féret.