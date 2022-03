Buenos Aires (AFP). La Bourse argentine chute de 6,28% à une heure de la fermeture

L'indice Merval de la Bourse de Buenos Aires chutait vendredi de 6,28% à 11.223,16 points, une heure avant la fermeture, au deuxième jour sans contrôle des changes, ce qui a provoqué une dévaluation de 30% du peso. Toutes les entreprises de l'indice vedette argentin étaient en forte baisse, et cédaient jusqu'à 8,21%, les investisseurs se montrant réservés face aux mesures économiques du nouveau gouvernement, mené par le libéral Mauricio Macri. Le gouvernement, entré en fonctions le 10 décembre, a annoncé mercredi la levée du contrôle des changes, en vigueur depuis 2011 pour empêcher une fuite de devises. La mesure, mettant fin à de longues années d'administration de la monnaie durant les années Kirchner (2003-2015), a immédiatement fait fondre le peso argentin, qui a perdu près d'un tiers de sa valeur jeudi. Vendredi, le dollar s'échangeait en fin d'après-midi à 13,60 pesos, limitant légèrement la dévaluation de la devise argentine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire