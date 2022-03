Saint-Lô. Easybike fabricant de vélos électriques, et notamment Solex, déstocke !

La société Easybike, qui fabrique des vélos électriques notamment, est désormais installée à Saint-Lô depuis déjà quelques mois.

L'usine avait été inaugurée le 24 novembre dernier par l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui défend inlassablement le Made in France,

Easybike qui fabrique donc désormais en France, fait un grand destockage ce week-end, y compris dimanche.

Le groupe a notamment racheté la marque Solex, une marque mythique et à laquelle les premiers acheteurs rencontrés ce vendredi après-midi sont attachés, et désormais fiers qu'une usine produise des vélos en France, Made in Normnadie !

Le grand déstockage se prolonge aujorud'hui et jusqu'à dimanche à Saint-Lô, zone d'activités Neptune 2.