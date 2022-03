Paris (AFP). Haro sur l'open space, facteur de stress!

Bruit, promiscuité, interruptions permanentes: le travail en open space ou espace ouvert, officiellement conçu comme facilitateur de communication, favoriserait le stress et les incivilités, selon plusieurs études sur le sujet, corroborées par des spécialistes des risques psycho-sociaux. "Je vais m'acheter un casque anti-bruit ! Ça ne m'empêchera pas d'être interrompue en permanence par le téléphone ou une demande express mais au moins j'éviterai les conversations intempestives qui me déconcentrent", témoigne une journaliste dans ce cas sous couvert d'anonymat. Certains de ses collègues travaillent avec bouchons d'oreilles ou écouteurs "faute de mieux" et choisissent de s'isoler, quand c'est possible, dans une salle de réunion pour réaliser une interview sans être dérangés. "J'ai toujours travaillé en open space, donc je n'ai pas d'élément de comparaison. Pour moi, ça facilite clairement le travail collectif mais pas le bien-être personnel", nuance cependant l'un d'entre eux, âgé de 30 ans. Plus de la moitié des salariés français (57%) travaillent en open space (plateau ouvert de plus de 20 personnes ou bureau partagé de 4 à 10 personnes), selon Odile Duchenne, directrice générale d'Actineo, observatoire de la qualité de vie au bureau. Ils sont 73% en Grande-Bretagne, 71% en Espagne, 66% aux Pays-Bas, 55% en Allemagne et 49% en Suède, selon une étude réalisée par Actineo en 2014. "Partout la satisfaction (au travail, NDLR) chute lorsque les salariés travaillent en open space, même si les Français sont les plus mécontents et que la génération Y (20-35 ans) est plutôt demandeuse de ce type d'espace de travail collaboratif", ajoute Mme Duchenne. - Contrôle renforcé de la hiérarchie - Un sondage réalisé début septembre par le cabinet de prévention Eleas, spécialisé dans le suivi de la qualité de vie au travail, indique que pour 58% des salariés, le travail en open space favorise les incivilités (impolitesse, irrespect, violences verbales ou physiques) "une perception identique, quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou l'âge des salariés". "Parler fort, interrompre une fois, ne pose pas de problème en soi, mais dans une logique de répétition, cela détériore le climat relationnel et peut être vécu comme un déni de la personne qui souffre de ces comportements", analyse Xavier Alas Luquetas, président-fondateur d'Eleas. "C'est devenu un sujet très important pour nous depuis une dizaine d'années. C'est un perturbateur potentiel pour les salariés et un facteur de stress significatif", estime de son côté Philippe Douillet, chargé de mission à l'Anact (l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail). "A la mode dans les années 80, il a été mis en place plus systématiquement à partir des années 90 dans une logique d'économies sous couvert de favoriser la communication", explique M. Douillet. "Les problèmes récurrents sont le bruit, l'interruption, la perte d'intimité, un contrôle hiérarchique renforcé permanent, lui aussi dans l'espace ouvert, facteurs qui, cumulés, génèrent des tensions", ajoute-t-il. Ces nuisances sont "en hausse", confirme Mme Duchenne. "Cela a conduit les entreprises à aménager les plateaux ouverts avec des solutions techniques comme des cloisons absorbantes de sons et des espaces d'isolement, pour les rendre plus humains", explique-t-elle. Un autre sondage d'Actineo, également réalisé en septembre, place la qualité de vie au travail en tête des critères les plus importants des salariés français après l'intérêt pour leur travail. Parmi les critères favorisant cette qualité de vie au travail, ils placent les relations avec leurs collègues en tête (71%), suivi de l'espace (38%), de l'absence de bruit (29%) et de la qualité de l'aménagement de leur bureau (26%). Ce sondage indique également que 92 % d'entre eux jugent que leur espace de travail a un impact sur leur efficacité (contre 80% en 2011). Plus de la moitié (57%) se dit perturbée par des nuisances sonores dues à des conversations autour d'eux et 50% à des problèmes d'attention liés au passage, à la circulation.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire