Cannes 2e jour : Ezra Miller, un nom et un visage à retenir

- Palmarès - Premier des 20 films en lice, "Sleeping Beauty" de l'Australienne Julia Leigh, thriller érotique et intrigant au point de susciter le malaise, n'a pas laissé la Croisette indifférente. Le film met en scène une étudiante sans le sou qui accepte de dormir sous somnifères laissant de vieux messieurs partager ses nuits. Recueillis par l'édition quotidienne du magazine TechniKart, les premiers votes de critiques sont enthousiastes, notamment ceux de Libération, de Première et Télé Ciné Obs.

Toutefois, le vrai premier choc de la compétition est un film anglais, "We need to talk about Kevin" signé Lynne Ramsay, avec Tilda Swinton, qui dissèque jusqu'au malaise la relation mère/fils. La compétition s'annonce serrée, confirmant la qualité pressentie de la sélection de ce 64e Festival.

- L'homme et ...le buzz du jour - Charmeur et talentueux, Ezra Miller, 18 ans, à l'affiche de "We need to talk about Kevin" signé Lynne Ramsay, a bluffé les festivaliers pour sa performance d'enfant terrible et d'adolescent tourmenté. Un prix d'interprétation annoncé ? Certains critiques en prennent le risque alors que 18 films sont encore à découvrir en compétition officielle.

Ce jeune acteur américain a fait ses premiers pas dans "Afterschool" de Antonio Campos en 2008, avant d'apparaître au générique de séries TV à succès dont "New York Unité Spéciale" et "Californication". Ezra Miller est annoncé aussi au générique de "Another happy day" de Sam Levinson, qui sortira en France à la fin de l?année. La première montée des marches du jeune acteur se fait sous les meilleurs auspices.

- L'histoire du jour : "Restless", le film du cinéaste américain Gus Van Sant qui a ouvert la sélection Un Certain Regard jeudi, offre un premier rôle prometteur à Henry Hopper, 20 ans, fils du célèbre Dennis Hopper décédé il y a tout juste un an. Le jeune Hopper a été retenu pour le rôle à la suite d'une audition classique, affirme le réalisateur, Palme d'or en 2003 pour "Elephant". Hopper Junior joue Enoch, un jeune homme hanté par la mort de ses parents dans un accident de voiture. Exclu de l'école à la suite d'une bagarre, le personnage occupe son temps à écumer les enterrements d'inconnus, accompagné de son ami imaginaire Hiroshi, pilote kamikaze fantôme qui lui raconte inlassablement sa guerre.

- Ils ont monté les marches: Jane Fonda, Diane Kruger, Gus van Sant et l'actrice Mia Wasikowska au générique de son dernier long métrage "Restless" qui a ouvert la sélection Un Certain Regard, Jacques Attali accompagné de Carole Bouquet, Elsa Zylberstein et le cinéaste argentin Pablo Trapero, tous deux parrains des "Cinémas du Monde", Jane Campion, seule femme "Palme d'Or" avec "La leçon de piano" en 1993, avec l'équipe du film "Sleeping Beauty" de l'Australienne Julia Leigh.