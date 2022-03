Hommages après les attentats : quel avenir à Caen pour les objets déposés ?

Parmi les agents mobilisés à Paris près du Bataclan se trouvaient des archivistes dont l'objectif est de collecter les objets menacés par la pluie, afin d'être sauvés des intempéries. Ces témoignages anonymes, en hommage aux victimes, alimenteront dans quelques mois un Mémorial aux Archives de Paris.

Réflexion en cours à Caen

Dans la capitale bas-normande, les signes d'affection n'ont pas manqué non plus, que ce soit suite aux attaques de janvier ou après celles plus récentes de novembre. "J'ai mis un stylo et mes trois dessins préférés de Charb", nous avait confié en début d'année Antoine, un Caennais de 31 ans. Si la place du théâtre ne compte plus aujourd'hui de marques d'affection, la direction du Mémorial a pour le moment décidé de laisser les objets qui ont fleuri suite aux dernières attaques sur le Revolver au canon noué. "Ceux de janvier ont été confiés à la mairie de Caen", fait-on savoir au sein du musée pour la paix. Une réflexion doit être menée l'an prochain entre le directeur du Mémorial et la mairie de Caen pour savoir ce qu'il adviendra de ces objets précieusement conservés.