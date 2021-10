Neuf-Ancien : Le match continue

Un paradoxe auquel de nombreux propriétaires ont été confrontés à l'heure de courir les agences immobilières ou de scruter les sites internet spécialisés. "Au début de nos recherches, nous souhaitions acquérir une maison de caractère, mais pour la somme que nous pouvions y mettre nous n'avions rien qui nous plaisait", commente Florent Daireaux, jeune infirmier qui surveille de près le chantier de sa première maison.

Pourtant, chez les constructeurs caennais, rares sont les clients à choisir du neuf par défaut. "La plupart des personnes pour qui je travaille avaient conscience des avantages du neuf sur l'ancien avant de faire appel à notre agence", confie Paul Poinsignon, responsable de Maisons Phénix.



Une question de goût aussi

"Le neuf est moins cher que l'ancien d'une manière générale, mais il faut dire qu'une personne qui achète de l'ancien achète en une fois, alors que celle qui se lance dans le neuf aura toujours les finitions à gérer", ajoute-t-il.

Il reste qu'acquérir un bien dans l'ancien où il ne reste plus de gros oeuvre à faire exige un budget plus élevé, ce que comprend parfaitement Étienne Soares, qui fait construire une maison au nord de Caen : "Quand on voit le temps et l'investissement qu'il faut pour suivre un tel projet pendant deux ans, et tout ce qu'il faudra ajouter une fois que la maison sera livrée, je comprends pourquoi les propriétaires qui ont fait construire il y a dix ans ou plus ne cèdent pas leur maison à des prix bas."

Une chose est sûre, l'avantage du neuf est de ne laisser aucune mauvaise surprise quant à qualité de l'isolation. Sans oublier les avantages fiscaux, introuvables dans l'achat d'un bien ancien. L'ancien aura toujours à faire valoir de beaux parquets, des moulures, ou encore un emplacement bien souvent plus intéressant. C'est peut-être aussi et avant tout, une question de sensibilité.