Google, Facebook ou Spotify : tous fous de "Star Wars"

Personnaliser sa photo de profil sur Facebook

Facebook propose à son milliard et demi de membres de modifier durant quelques jours leur photo de profil, en y incluant un sabre laser (bleu pour les rebelles, rouge pour le côté obscur). L'opération est extrêmement simple puisqu'il suffit pour cela de se rendre sur un statut dédié sur la page Star Wars Movies et de cliquer sur le bouton "Essayer".

Modifier sa photo de profil : facebook.com/starwarsmovies

S'échanger des stickers "Star Wars"

À noter que Facebook propose également de télécharger un pack de stickers dédiés à l'univers "Star Wars" pour se communiquer avec ses amis via Messenger.

Télécharger le pack de stickers "Star Wars" pour Messenger : facebook.com/stickers

Tout Google aux couleurs de Star Wars

Google propose de s'immerger dans l'univers de "Star Wars" via l'ensemble de ses applications (Gmail, Youtube ou encore Google Maps), toutes aux couleurs, aux choix, du côté lumineux ou obscur de la Force. À noter que cela fonctionne aussi bien sur ordinateur, smartphone et tablette dès lors que l'on est connecté à son compte.

Découvrir Google "Star Wars" : google.com/starwars

Transformer son mobile en sabre laser

Comme si cela ne suffisait pas, Google propose également un jeu exclusivement disponible via son navigateur Chrome sur mobile. Dès lors le smartphone fait office de sabre laser, à tenir donc à la verticale et avec les deux mains, pour une expérience unique en son genre.

Découvrir le jeu "Sabre Laser" (sur mobile et sous Chrome) : lightsaber.withgoogle.com

Découvrir les goûts musicaux de Dark Vador ou de Yoda

Le site de streaming musical Spotify propose de découvrir son alter-ego parmi les personnages de la saga en fonction de vos gouts musicaux. Un algorithme détermine ainsi la personnalité se rapprochant le plus de vous en analysant vos playlists et vos derniers titres écoutés. Cet outil absolument indispensable permet donc en quelques secondes de savoir si vos goûts musicaux se rapprochent de ceux de Luke Skywalker… ou de son père.

Découvrir Spotify "Star Wars" : spotify-starwars.com

Louer une case chez les Ewoks

L'agence américaine Viget a mis en ligne un site reprenant tous les codes d'Airbnb. Séjourner dans une ferme sur Tatooine, disposer d'une chambre privée sur l'Étoile noire ou loger dans l'appartement de Lando Calrissian, tout ceci devient possible grâce à cette parodie particulièrement réussie.

Découvrir StarBnB : starbnb.co