Des députés normands membres de la mission d’information sur les moyens de Daech

Sur proposition de Claude Bartolone (PS), la conférence des Présidents du Palais Bourbon avait décidé mardi 1er décembre la création d'une mission d’information parlementaire, portant sur les moyens dont bénéficie l’organisation terroriste Etat islamique. Son assemblée constitutive aura lieu ce mercredi 16 décembre, à Paris.

Parmi les trente députés qui composent cette mission d'information, Jean-Louis Destan et François Loncle, deux députés de l'Eure, mais aussi deux élus de Basse-Normandie : Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon, et Geneviève Gosselin-Fleury, députée de la Manche. Tous les quatre sont membres du groupe socialiste.

Cette mission d'information aura pour but d'étudier le financement et les ressources de Daech. Il ne s'agit pas d'une commission d'enquête, car cette formule est limitée dans le temps, comme par exemple celle qu'a présidé la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet sur les réseaux djihadistes. La mission d’information aura les mêmes prérogatives qu'une commission d'enquête, et pourra mener des auditions sous serment et effectuer des contrôles "sur pièce et sur place".