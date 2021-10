Valognes. 810.000 € par an pour le Smur et le centre de soins de Valognes

A l'occasion de sa visite à Cherbourg (Manche) ce jeudi 23 mars 2017, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rencontré des agents du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), dont certains étaient en grève. Christine Gardel, directrice de l'Agence régionale de Santé (ARS), assistait à cette rencontre, tout comme le maire de Cherbourg Benoît Arrivé et les députés du territoire Geneviève Gosselin-Fleury et Stéphane Travert.

A l'issue de cette réunion, une feuille de route, sur laquelle on trouve le financement pérenne et annuel du Smur et du Centre de soins non programmés (CNSP) de Valognes, à hauteur de 810.000 euros.

Le Premier ministre a également assuré la disparition du chiffre de 60 suppressions de postes au CHPC. Une étude sera lancée en vue d'échelonner les dettes sociales de l'hôpital. Par ailleurs, des agents seront titularisés en 2017, 80 selon la CGT qui assistait à cette rencontre, initiée par le syndicat FO.

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve attendu à Cherbourg pour parler éoliennes, hôpital et politique

Cherbourg : les agents de l'hôpital en grève, ils interpellent la population