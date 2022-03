Los Angeles (AFP). Etats-Unis: les écoles publiques de Los Angeles fermées après une menace crédible

Toutes les écoles publiques de Los Angeles ont été fermées mardi après une "menace crédible" envoyée par voie électronique, ont indiqué la police et le rectorat du secteur, situé non loin de San Bernardino où a eu lieu un attentat meurtrier le 2 décembre. "Plus tôt ce matin, nous avons reçu une menace électronique qui évoquait la sécurité de nos écoles", a indiqué Steve Zipperman, responsable de la police de Los Angeles en charge des écoles, lors d'une conférence de presse. La police de Los Angeles ainsi que la police fédérale (FBI) "ont été informées et cette menace est en train d'être analysée", a-t-il ajouté. "Dans un geste de prudence, nous avons choisi de fermer nos écoles aujourd'hui jusqu'à ce nous puissions être totalement certains que nos écoles sont sûres", a-t-il ajouté. Il s'agit d'une "menace crédible", a souligné le rectorat sur son compte Twitter. "Il s'agissait d'une vaste" menace, "pas contre une école, deux écoles ou trois écoles. Il s'agissait de nombreuses écoles, qui n'ont pas été spécifiquement identifiées", a précisé le recteur des écoles publiques de Los Angeles, Ramon Cortines, lors de la même conférence de presse. Le rectorat reçoit "tout le temps" des menaces mais cette fois "il s'agit d'une menace rare", a-t-il souligné, évoquant des "sacs à dos" sans donner plus de précisions. Aux journalistes qui lui demandaient pourquoi une telle évacuation dans ce cas précis, le recteur a évoqué l'attentat de San Bernardino, à une heure de Los Angeles, où un couple radicalisé a tué 14 personnes et en a blessé 22 autres, ainsi que les évènements internationaux récents. "Nous n'allons pas risquer la vie d'un écolier", a-t-il ajouté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire