Los Angeles (AFP). Toutes les écoles de Los Angeles fermées après une menace crédible

Toutes les écoles publiques de Los Angeles ont été fermées mardi après une menace jugée crédible et visant plusieurs établissements. Une mesure rarissime touchant plus d'un demi million d'élèves et qui intervient dans le contexte d'attentats récents à Paris et San Bernardino. Des menaces ont également visé les écoles de New York mardi, mais la police les a jugées "non crédibles", a-t-elle indiqué un peu plus tard dans la matinée. La fermeture des écoles de Los Angeles a été annoncée peu avant le début des cours, vers 07H30 heure locale (15H30 GMT). Elle concerne plus de 640.000 élèves, scolarisés dans le public de la maternelle au secondaire dans plus de 1.000 établissements. Il s'agirait d'une "menace crédible", a souligné le rectorat sur son compte Twitter. Le rectorat a été informé à l'aube de ces menaces par la police, qui a évoqué "des sacs à dos et parlé d'autres paquets", a indiqué le recteur des écoles publiques de Los Angeles, Ramon Cortines, lors d'une conférence de presse, sans donner plus de détails. Le police "a reçu plus tôt ce matin une menace électronique qui concernait la sécurité de nos écoles", a précisé Steve Zipperman, responsable de la police de Los Angeles en charge des écoles, lors de la même conférence de presse. La police de la ville ainsi que la police fédérale (FBI) "ont été informées et cette menace est en train d'être analysée", a-t-il ajouté. "Dans un geste de prudence, nous avons choisi de fermer nos écoles aujourd'hui jusqu'à ce nous puissions être totalement certains qu'elles sont sûres". - "Une menace rare" - Elle ne vise pas seulement "une école, deux écoles ou trois écoles. Il s'agissait de nombreuses écoles, qui n'ont pas été spécifiquement identifiées", a précisé le recteur. Le rectorat reçoit "tout le temps" des menaces mais cette fois "il s'agit d'une menace rare", a-t-il souligné. Le recteur a rappelé que les autorités étaient régulièrement amenées à évacuer des écoles. "Notre façon de procéder aujourd'hui n'est pas différente de ce que nous faisons d'habitude sauf que cette fois c'est une (fermeture) massive". Aux journalistes qui lui demandaient pourquoi ses services avaient pris une telle décision dans ce cas précis, le recteur a évoqué l'attentat de San Bernardino, à une heure de Los Angeles, où un couple radicalisé a tué 14 personnes et en a blessé 22 autres le 2 décembre, ainsi que d'autres événements récents à l'étranger. "Il me semble important de prendre cette précaution compte tenu de ce qui s'est passé récemment", a-t-il ajouté. "Nous n'allons pas risquer la vie d'un écolier". Des policiers fouillent les écoles, ont indiqué les autorités, le rectorat a ordonné aux responsables de chaque établissement restés sur place "de ne rien toucher et () de contacter les autorités s'ils voient quelque chose d'étrange", a-t-il ajouté. Tous les bus scolaires jaunes déjà en route pour le ramassage scolaire ont été renvoyés vers leurs parkings une fois la fermeture des écoles annoncée. Mais "aucune menace ne vise les bus", a précisé le recteur. "Nous n'avons pas été informés d'autres menaces dans la zone jusqu'à maintenant", au-delà de celle visant les écoles, a ajouté Steve Zipperman. Les enfants, qui se trouvaient déjà dans les établissements ou étaient en chemin lorsque la fermeture a été ordonnée, devaient être récupérés par leurs parents aux portes des écoles.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire