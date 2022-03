Qui est qui dans "Star Wars"?: petit mémo avant le "Réveil de la force"

La première trilogie

- Luke Skywalker (Mark Hamill): un fermier orphelin qui transcende ses humbles origines pour devenir le plus formidable Jedi de la Galaxie. Il pourrait revenir dans "Le Réveil de la force".

- Han Solo (Harrison Ford): un trafiquant de la planète Corellia qui devient l'un des principaux meneurs de l'Alliance rebelle. Ford reprend son rôle, après un hiatus de 32 ans, dans "Le Réveil de la force" où il joue un Han Solo vieillissant.

- Princesse Leïa (Carrie Fisher) mène l'Alliance rebelle. Coiffée de ses célèbres macarons, elle est la soeur de Luke Skywalker. Elle reprend également son rôle dans "Le réveil de la force".

- Chewbacca (Peter Mayhew): créature poilue qui s'exprime en mugissant, fidèle acolyte de Han Solo.

- Yoda: Maître Jedi légendaire connu pour sa sagesse et sa maîtrise de la Force, il meurt dans "Le retour du Jedi".

- Dark Vador (David Prowse): l'un des méchants les plus adorés de l'histoire du cinéma, et des plus reconnaissables, avec son habit et son masque noirs. Père de Luke Skywalker, né Anakin Skywalker, avant de passer du côté obscur de la force. Il meurt à la fin du "Retour du Jedi", mais pourrait réapparaître dans "Le Réveil de la force".

- C-3PO (Anthony Daniels): droïde polyglotte doré, programmé pour respecter l'étiquette et le protocole, à la démarche mécanique et aux manières guindées.

- R2-D2 (Kenny Baker): robot roulant, petit et cylindrique. Compagnon inséparable de C-3PO, il est aussi le mécano agile des Skywalker.

Nouvelle trilogie

- Finn (John Boyega): un soldat du Premier Ordre qui fait défection. La rumeur dit qu'il pourrait en fait être un chevalier Jedi.

- Rey (Daisy Ridley): une glaneuse qui survit seule sur la planète Jakku. La rumeur suggère qu'elle pourrait être la fille de Han et Leïa.

- Poe Dameron (Oscar Isaac): se décrit lui-même comme "le meilleur pilote de la galaxie".

- Kylo Ren (Adam Driver): nouveau méchant principal de la saga, dans la lignée de Dark Vador dont il emprunte l'habit et le masque noir, même s'il utilise un sabre laser cruciforme.

- Captain Phasma (Gwendoline Christie): mène les soldats du Premier Ordre.

- Le chef suprême Snoke (Andy Serkis): un personnage entièrement numérisé filmé en capture de mouvements. Dans la première bande-annonce, on entend sa voix qui lance: "Il y a eu une prise de conscience. L'avez-vous sentie? La force obscure, et lumineuse".

- Maz Kanata (Lupita Nyong'o): également un personnage animé, elle est une pirate vieillissante dont le château accueille les trafiquants de toute la galaxie. Pourrait-elle en réalité être un maître Jedi?

- General Hux (Domhnall Gleeson): la star d'Harry Potter est en charge de la base Starkiller, fief du Premier Ordre.

- BB-8: le nouveau droïde tout rond.