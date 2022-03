Mexico (AFP). Mexique: Gignac et les Tigres sacrés champions

André-Pierre Gignac, roi du Mexique à six mois de l'Euro: les Tigres de Monterrey ont remporté dimanche le tournoi d'ouverture du Championnat du Mexique, au terme d'une finale retour à suspense, remportée aux tirs au but face aux Pumas à Mexico (1-4, 4-2 t.a.b.). Avec ce sacre, les Tigres étoffent leur palmarès d'un quatrième titre national et Gignac, six mois après son arrivée à Monterrey, confirme la réussite de son pari mexicain, à un six mois de l'Euro-2016 en France. "Je suis le plus heureux du monde. Ca a été un championnat incroyable. Je suis très content pour moi et pour mes coéquipiers. Je suis comme un fou", a réagi "APG", à nouveau buteur dimanche. Récemment rappelé avec les Bleus, auteur d'un but contre l'Allemagne (2-0) en novembre, Gignac se pose plus que jamais comme un recours possible pour l'attaque de Didier Deschamps. Et encore plus depuis que Karim Benzema a été déclaré non sélectionnable par la Fédération française pour son implication dans le dossier de la sex-tape de Mathieu Valbuena. D'autant que Gignac est en grande forme: le Français a sauvé les Tigres en prolongation, en inscrivant le seul but de son équipe dans la lourde défaite à Mexico (1-4 a.p.). Car les Tigres ont eu chaud. Donnés largement favoris après leur prestation à l'aller (3-0), ils ont souffert face à des Pumas qui étaient parvenus à remonter leur handicap à la fin du temps réglementaire (3-0). "Je crois que nous n'avons pas fait une bonne partie, ce que nous avions prévu n'a pas fonctionné, mais l'important est que nous soyons champions", a expliqué "Dédé". "J'ai toujours eu confiance et la foi. Nous avons dû aller aux pénalties et ça a marché." Devant les 52.000 supporteurs de l'Olimpico Universitario, l'épreuve a en effet tourné à l'avantage des Tigres. - Et de 15 pour Gignac - Mais que ce fut dur pour l'ex-Marseillais ! Souvent neutralisé par la défense adverse, le Martégal a souffert, faisant preuve d'impuissance durant une première période décousue. Sur un centre mal détourné par le gardien, l'attaquant des Pumas Eduardo Herrera ouvrait le score juste avant la mi-temps (44e), relançant ainsi l'équipe de la capitale. Au retour des vestiaires, le match gagnait en intensité et penchait franchement pour les Pumas. Et Mathias Britos inscrivait d'une superbe tête le second but (2-0, 54e), relançant complètement son équipe dans cette finale. Portés par un public survolté, les hommes de la capitale cherchaient à emballer le match. Les Tigres se mettaient à la faute et Gignac recevait un carton après avoir contesté une décision de l'arbitre (70e). Puis, quatre minutes avant la fin du temps réglementaire, sur un corner, le milieu Silvio Torrales creusait encore l'écart (86e): les deux équipes étaient à égalité sur l'ensemble des deux matches (3-3) En prolongation, la rencontre s'équilibrait dans une tension croissante, Pumas et Tigres s'offrant plusieurs occasions franches. Gignac, après un bon contrôle, marquait alors son quinzième but pour la formation de Monterrey (102e), qui semblait devoir s'imposer définitivement dans cette finale. Mais une minute avant la fin, Gerardo Alcoba, après un cafouillage, envoyait tout le monde aux tirs au but. Gignac ne tremblait pas. Le Bleu aux 23 sélections inscrivait le second tir au but de son équipe et les Pumas craquaient finalement, devant des Tigres redevenus prédateurs au bon moment.

