Mexico (AFP). Gignac au Mexique, loin des Bleus

Encore un coup de griffe dans une carrière pas comme les autres: André-Pierre Gignac, en fin de contrat à Marseille, a surpris en se rendant au Mexique, pour signer prochainement chez les riches Tigres de Monterrey, à un an de l'Euro-2016 en France. Et cette fois, ce n'est pas un canular comme lorsqu'un club mexicain s'était fait de la publicité sur le dos de Fabien Barthez en 2007. "Il y a une équipe extraordinaire, merci à tous d'être là", a déclaré "Dédé" en espagnol à son arrivée à l'aéroport, où l'attendaient près d'une centaine de supporteurs chantant "francés, francés" ("français, français") et "tigres, tigres". "Pour nous, c'était un peu un rêve de pouvoir faire venir un joueur de ce niveau et avec ces caractéristiques au sein du football mexicain", a déclaré Miguel Angel Garza, délégué sportif des Tigres, à la chaîne spécialisée TDN. Son futur club a tweeté des photos d'APG avec sombrero ou casquette du club sur la tête, t-shirt aux motifs locaux et plaque d'immatriculation "100% Tigres" dans une main, pouce levé dans l'autre. Gignac (21 sélections, 5 buts) devrait passer rapidement des examens médicaux, préalables à toute signature. Arrivé au terme de son contrat avec l'OM, son transfert ne coûtera donc rien au club du nord du Mexique, qualifié pour les demi-finales de la Copa Libertadores 2015 contre les Brésiliens de l'Internacional de Porto Alegre, les 15 et 22 juillet. APG offre ainsi une fin de non recevoir à ses autres courtisans, comme Lyon, Galatasaray, Newcastle ou même West Bromwich. L'Equipe évoque pour lui un contrat de trois saisons, plus une quatrième en option, pour un salaire de 4 à 5 millions d'euros annuels ! "Les joueurs sont prêts à sacrifier leur carrière sportive pour quelques dollars de plus. Ils s'en fichent: ils vont au Qatar, en Russie, ils n'ont pas d?état d?âme. André Ayew est parti à Swansea, un grand club européen?", a ironisé Michel Tonini, vice-président du club de supporteurs marseillais des Yankees, interrogé par l'AFP. - Fin de l'histoire avec les Bleus - Les Tigres de l'UANL ont en effet les moyens. Ils appartiennent à l'une des principales entreprises de matériaux de construction au monde, la Cemex, fondée en 1906 à Monterrey et qui opère actuellement dans plus de 50 pays. Elle compte quelque 43.000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de dollars en 2014. Sacrés champions du Mexique en 1978 et 1982, les Tigres ont récemment recruté l'attaquant international nigérian de Villarreal Ikechukwu Uche. Avec ce départ dans un championnat où évolue Ronaldinho (Quéretaro), Roque Santa Cruz, ex-attaquant du Bayern, ou encore l'ancien Niçois Dario Cvitanich (Pachuca), Gignac met sans doute un terme à son histoire avec les Bleus à un an de l'Euro-2016 en France. Malgré son excellente saison, il n'avait de toute façon pas été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps pour les derniers matches amicaux -perdus- contre l'Albanie (0-1) et le Belgique (3-4). - Carrière sinusoïdale - A 29 ans, l'ancien Lorientais quitte la France après une carrière en dents de scie. Transféré des Merlus à Toulouse lors du mercato d'été 2007, il avait réalisé une première saison toulousaine compliquée (2 buts en 28 matches) au point de perdre le statut de titulaire, avant de terminer meilleur buteur de L1 lors de l'exercice suivant, avec 24 réalisations. Le Martégal avait connu le même parcours sinusoïdal à l'OM après son transfert en 2010. Il terminera meilleur buteur du club la première saison (12 buts, toutes compétitions confondues) avant de devenir l'année suivante la tête de Turc du Vélodrome, qui moquait son état de forme (2 buts) et son poids. Susceptible, il a répondu sur le terrain, plantant depuis au moins 13 buts en championnat lors de chacune des trois saisons suivantes. Dont la dernière, sous les ordres de Marcelo Bielsa à qui il a d'abord lié son destin à l'OM, avant de prendre ses distances. Le joueur avait longuement été acclamé par le Vélodrome à l'issue du dernier match de la saison contre Bastia (3-0) le 23 mai. Fera-t-il maintenant rugir les fans des Tigres ?

