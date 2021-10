Le camion de "C'est pas sorcier" est à Saint Lô!

Qui ne connait pas "C'est pas Sorcier"? Au cas où, je vous invite à visiter le site internet de l'émission. Sinon, pour toutes les générations qui ont grandi avec et qui continuent de regarder cette émission, la venue du camion mythique est un événement.

Marcel, Jamy et Fred ne sont pas là, mais le laboratoire, les maquettes et l'aspect scientifique sont mis à la disposition des jeunes et moins jeunes toute cette semaine. Les groupes se sont succédés et se succèderont depuis lundi et c'est aujourd'hui mercredi 11 mai que le grand public est convié à visiter le camion.

Le thème du camion "c'est pas sorcier" cette semaine tourne autour des 5 sens. Vous découvrirez tous les sens 1 par 1 avec toutes les explications scientifiques adaptées au plus grand nombre.

Venez en famille de 13h30 à 17h place du champ de Mars.

Ecoutez Jean-Claude Cauchy nous expliquer ce qu'on peut visiter à Saint Lô: