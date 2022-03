Paris (AFP). Régionales: 50,54% de participation à 17H00, contre 43,47% 43,01% dimanche dernier

Le taux de participation au second tour des régionales s'élevait dimanche à 17H00 à 50,54%, soit 7 points de plus qu'au scrutin régional de 2010 au 2e tour à la même heure (43,47%), et surtout 7,5 points de plus que dimanche dernier au même moment (43,01%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre, qui se rapproche de la participation aux régionales de 2004, est aussi largement supérieur au niveau de votants du second tour des départementales de mars à la même heure (41,94%). Le taux enregistré à 17H00 ce dimanche est déjà supérieur à la participation observée au premier tour, le 6 décembre, sur l'ensemble de la journée (49,91%). Comme au premier tour, c'est en Corse où la participation est la plus importante (60,33%), un bond de près de huit points par rapport à la semaine dernière (52,59%). Viennent ensuite trois régions où le FN était bien placé au premier tour: Nord-Pas-de-Calais/Picardie, avec un taux de 54,36% (contre 49,10%), Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 54,27% (contre 46%) et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 54,06% (contre 44,70%). Le Grand Est, où se joue une triangulaire également serrée, progresse de plus de 11 points, à 52,69% (contre 41,39%). La Bourgogne-Franche-Comté gagne près de 10 points: 52,79% contre 42,89%. Dans le Centre-Val-de-Loire, la mobilisation est passée à 52,43%, contre 43,95%. En Aquitaine (51,21% contre 45,21%) comme en Auvergne-Rhône-Alpes (50,43% contre 43,24%), le taux de participation a aussi dépassé les 50%. La Bretagne et les Pays de la Loire progressent de 6 points, respectivement à 48,81% et 48,67%. Comme dimanche dernier, l'Ile-de-France est lanterne rouge avec 41,83% de participation, contre 35,65%. La Seine-Saint-Denis reste la plus mal placée: 34,00% contre 28,4%. 39,66% des Parisiens avaient voté à 17H00, au lieu de 33,38% au premier tour.

