Route: réunion à Matignon pour enrayer la hausse de la mortalité

Un comité interministériel se tient mercredi à midi à Matignon, avec plusieurs semaines d'avance, afin d'enrayer au plus vite la hausse du nombre de morts sur les routes, et pourrait cibler l'utilisation du téléphone portable au volant et le comportement des deux-roues et des piétons.