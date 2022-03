Opération de contrôle coordonnée de la gendarmerie sur toute la Basse-Normandie

Dans le département de l'Orne, les 8 contrôles ont été effectué sur la RD 962 à Saint Pierre du regard, sur la RD 976 à Haleine, au Carrefour RD 924/A88 à Fontenai sur Orne, au rond-point de Boisville/Carrefour RD 438/A88 à Sées, sur la RN 12 Aire de la Grivotière près de Mortagne au Perche, sur la RD 926 à Chandai, au rond-point de Saint Anne RD12/D918 et à la barrière de péage de l'A88 à Ronai.

Cette opération coordonnée, avait pour but de contrôler les entrées et sorties de la région Basse-Normandie, notamment sur les principaux axes structurants: autoroutes A84, A13 et A88 et les routes nationales 13, 12 et 158. Mais aussi sur de nombreux axes secondaires des réseaux départementaux.

Lors de ces contrôles, la lutte est axée sur les trafics d'armes et de produits stupéfiants, dans le contexte post-attentats et de l'état d'urgence.