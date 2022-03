L'Avant Match JS Cherbourg/Besançon : "retrouver la place qu'on mérite"

"Je ne ferai pas le gourmand dans le contenu, ce qui m'importe c'est de gagner" indiquait Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, quelques jours avant la rencontre de ce vendredi 11 décembre qui oppose la JSC à Besançon. Avec un match en retard, les Mauves occupent actuellement la 10e place du classement, un rang qui ne reflète pas les grosses perfomances du cette première phase de championnat, notamment les victoires face à Istres et Dijon à domicile.

Valider la phase aller

"C'est un match primordial sur le plan comptable pour retrouver une place conforme à notre niveau. A court terme, car nous allons à Massy mercredi 16, et à moyen terme car psychologiquement ce sera important de partir en vacances alors qu'on s'est installés en première partie de tableau. Si nous ne parvenons pas à nous imposer face à Besançon cela laissera un goût d'inachevé sur cette phase aller" précise Sébastien Leriche.

Invaincus à domicile

"Notre force, c'est de jouer à Chantereyne. Nous sommes invaincus chez nous, c'est une vraie satisfaction, par rapport à l'an dernier où nous n'avions pas réussi à faire chuter les grosses équipes" poursuit le coach, soulignant que le match est sûrement "l'un des plus importants" à domicile, et doit permettre de valider la phase aller.

Besançon a réalisé un sans faute en début de saison, enchaînant notamment six victoires de suite. "Ils vont arriver avec l'envie de nous poser des problèmes, c'est sûr. Leur recrutement a été très judicieux, c'est une équipe jeune, dynamique. A nous de nous en méfier..."

BONUS AUDIO - Bastien Khermouche, pivot de la JSC, donne son sentiment avant la rencontre

Pratique. JS Cherbourg vs Besançon, match à 20h30 salle Chantereyne. Ouverture des portes à 19h. Attention, dispositif de sécurité renforcées : fouilles et palpations à l'entrée, canettes et bouteilles interdites, toute sortie est définitive.