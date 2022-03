Normandie. Tendance Ouest vous offre un concert gratuit au Zénith de Caen

Près de 3h de concert, des animations et des cadeaux à remporter c'est le programme du Tendance Live Normandie.

Un concert festif, familial et gratuit. Les invitations sont à remporter sur Tendance Ouest dès aujourd'hui et jusqu'à la date du concert, mais aussi en janvier dans notre agence de Caen et avec nos partenaires.

Lors de cette grande soirée ous pourrez applaudir Vitaa, qui accompagne en ce moment Maître Gim's sur sa tournée, la chanteuse Julie Zenatti, Willy William et ses hits ensoleillés, le chanteur pop Greg June, la folk de Sophie Tapie, le hit-maker John Mamann, mais aussi la belle Anne Sila, finaliste de la dernière édition de The Voice et la chanteuse Anggun, qui fête ses 20 ans de carrière en Europe, 6 albums en France.

Pour gagner vos 2 places, envoyez par SMS le code CONCERT au 7 11 12 (0,50€ + coût d'envoi de votre message).

Ecoutez Tendance Ouest pour gagner vos places et découvrir toutes les infos du Tendance Live.