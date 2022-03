Trois fillettes découvrent leur frère adopté au pied du sapin !

Voilà encore une vidéo de Noël qui va vous faire fondre. Une Texane de 36 ans, a décidé de filmer le moment magique où ses trois filles, Chloe, Emma et Maci découvrent leur petit frère Nathan pour la première fois.

Leur maman n'a pas porté l'enfant mais l'a adopté et pour faire la plus belle surprise possible à ses filles, ils ont placé le nourrisson sous le sapin, sur une couverture, au milieu des cadeaux avant d'appeler les enfants en leur promettant la plus belle des surprises.

Les filles arrivent dans la pièce et leur maman leur annonce "C'est votre nouveau petit frère" !

L'une se cache le visage avec les mains, une autre glousse et saute de joie en demandant "c'est un petit bébé, pour nous?", tandis que la troisième s'exclame: "Je vais faire pipi dans ma culotte!"...

Puis elles se mettent à genoux devant leur petit frère fraîchement adopté et on voit aussitôt dans leurs yeux que le petit garçon fait déjà partie de la famille :)

La vidéo a été vue plus d'un million de fois sur YouTube, et les réactions de félicitations sont venues des 4 coins du globe.