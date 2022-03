Attentats de Paris : impact sur les musées mémoriaux

La fréquentation dans les musées liés au débarquement notamment est en repli.

- 40 % au musée du débarquement à Arromanches, par rapport à l'année dernière, l'onde de choc a été moins ressentie ailleurs. - 13 % de visiteurs à l' Airborne Muésum à Sainte-Mère-Eglise. 22 % de fréquentation en moins au Musée du débarquement d'Utah Beach.

Dans ces musées, c'est la clientèle française qui n'est pas venue. Les sorties des groupes scolaires ont toutes été annulées.

Au Mémorial de Caen même ordre de grandeur avec une baisse du nombre des entrées de 15 % entre le 15 et 30 novembre. Mais on y observe en ce moment une reprise de la fréquentation et des réservations.

Dans ces lieux de mémoire, on a pas enregistré de baisse de la clientèle étrangère. Les circuits Américains, Anglais ou Belges ont tous été maintenus.

Rien a voir donc, avec le Mont-Saint-Michel, particulièrement impacté par le désistement de la clientèle asiatique qui fréquente peu les musées liées à la Bataille de Normandie.