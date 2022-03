Michel Polnareff, The Avener et Major Lazer aux Vieilles Charrues

L'icône pop des années 1960-70, qui vient d'annoncer son grand retour en 2016, avec la sortie au premier trimestre de son premier album studio en 25 ans, sera sur la grande scène du festival le vendredi 15 juillet.

Le DJ français The Avener, auteur du tube planétaire "The Fade Out Lines", se produira le lendemain sur la même scène, suivi le dimanche par le groupe Major Lazer, qui cumule les tubes aux quatre coins de la planète.

Parmi les autres noms de cette 25e édition : les Insus, formation qui réunit trois des anciens membres du groupe culte Téléphone, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, en tournée en France à partir de fin avril. Ils se produiront le jeudi 14 juillet.

La voix singulièrement grave de Lou Doillon résonnera sur la plaine de Kerampuilh le vendredi, tandis que le duo composé d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy, auteurs de tubes comme "Allo Maman Bobo" ou "Le cœur Grenadine", se produira le samedi 16 juillet. La jeune Louane soufflera un vent de fraicheur sur le festival le dimanche 17 juillet.

Le organisateurs ont également annoncé la venue d'artistes comme Mickey 3D, Étienne de Crecy, Disclosure, Parov Stelar, The Libertines, Ibrahim Maalouf ou encore Nekfeu, Editors, Jain, Las Aves. Au total, 23 noms ont été dévoilés, et d'autres le seront au cours des prochaines semaines ou mois.

La 24e édition du festival avait accueilli du 16 au 19 juillet 2015 plus de 250.000 personnes, avec des grands noms de la musique comme Muse, Calogero, Joan Baez, Lionel Richie, Muse ou London Grammar.