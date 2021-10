Les'Artzimutés 2011 à Tourlaville

Tendance Ouest vous propose de découvrir la programmation du festival estival Les Art'Zimutés à Tourlaville

Jeudi 23 juin

- Yael Naim

- Le Pied de la Pompe & Guizmo du groupe Tryo

- Mon Côté Punk

- Monkey B

- Alee

Vendredi 24 juin

- Les Têtes Raides

- French Cowboy

- Manatee

- les Ninchus

- La Drôle de Dame

Samedi 25 juin

C'est vous l'acteur du festival dans les dunes de Collignon à Tourlaville, avec des ateliers d'initiations aux arts plastiques, à la musique, et aux sports sur la plage et dans la mer. Dans la soirée, salsa, concerts, spectacle de rue

En plus le samedi c'est gratuit !

Pour les concerts, la billetterie ouvre dès samedi 14 mai, tarif 15 euros une soirée, 22 euros pour les deux soirs de live.

Préventes à l'Espace Culturel Leclerc Tourlaville, Librairie Chapitre à Cherbourg, Office du tourisme de Cherbourg, et en réseau

Toutes les infos sur http://www.lesartzimutes.com/