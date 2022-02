L'Agenda en Normandie : mercredi 9 décembre

MANCHE

Jusqu'au 3 janvier, un Noël féerique vous attends à Saint-Lô. De nombreuses animations pour petits et grands sont proposées. Une tombola est également organisée avec une voiture à gagner ainsi que de nombreux autres lots. Pensez également à offrir des chèques cadeaux Saint-Lô Commerces. Le programme complet ICI et ICI



Illuminations, marché de Noël, patinoire et pistes de luge sont au rendez-vous à Cherbourg-Octeville. Composé d'une vingtaine de chalets, le marché vous permet d'acheter des produits du terroir et d'artisanat. Le programme des animations et les horaires d'ouverture sont à retrouver ICI



Vendredi, le Circuit organise une scène locale. Seronts présents "Les Pieds dans l'bocal", "Blue Temple" et "The Hits". Rendez-vous, ce vendredi, au Théâtre des Miroirs à La Glacerie. C'est à 20h45 et l'entrée est gratuite.

CALVADOS

Vendredi, en Ligue Magnus, les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Cholet. Assistez à la rencontre sur la patinoire de Caen la Mer à partir de 20h30. Suivez l'actualité des Drakkars sur hockeyclubcean.com

L'Open de tennis de Caen revient au Zénith. A partir de dimanche et jusqu'au 16 décembre, retrouvez l'élite du tennis français et mondial. Pour l'occasion, Jo-Wilfried Tsonga, 10ème mondial, sera présent. Pour un tarif de 6€, venez vibrer au son de la balle jaune pendant 4 jours. Des animations sont prévues et des cadeaux sont à gagner. Plus d'infos ICI



ORNE

L'association des Trottoirs Mouillés organise, ce samedi, un concert avec un duo trompette-guitare. Il s'agit d'Airelle Besson et de Nelson Veras. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 21h au Centre d'Animation et de Congrès de Bagnoles-de-l'Orne.

Les 24 et 25 juin prochain, se tiendra le Festival Les Bichoiseries à Cerisy-Belle-Etoile. Pour Noël, le Festival lance les pass deux jours au prix exclusif de 30€, dans la limite des places disponibles. Et à l'occasion de la dernière tournée "Enfantillages 2", le groupe Aldebert viendra enflammer la scène pour une date unique dans la région le samedi après-midi, au tarif unique de 10€. Plus d'infos ICI